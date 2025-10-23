Логотип РИА URA.RU
Сирены прозвучали в нескольких областях Украины

23 октября 2025 в 11:12
Воздушная тревога объявлена в Киеве

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Киеве и ряде центральных и северных областей Украины введена воздушная тревога. Сигналы сирен прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом пишут местные СМИ.

«Воздшушные тревоги. Киев, Чернигов, Сумская», — говорится в telegram-канале, который публикует карты воздушных тревог. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно — около 8.45 по мск.


Нанесение ударов по объектам украинской инфраструктуры ВС РФ началось 10 октября 2022 года, спустя два дня после происшествия на Крымском мосту, в организации которого участвовали украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по предприятиям оборонной промышленности, системам военного управления и объектам связи на территории всей Украины. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.

