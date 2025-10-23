В РФ предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ

Согласно письму, ассоциация просит о специальном режиме налогообложения и создании отдельного кода рода деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД) для ПВЗ. Текст письма приводят «Ведомости», подчеркивая, что в Минэкономразвитии уже получили его. Отмечается, что в АУРЭК входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов и небольшие онлайн-магазины.

В письме говорится, что сейчас пункты выдачи вынуждены регистрироваться по смежным кодам экономической деятельности (47.91, 47.99, 52.10 и другим), что приводит к разночтениям при проверках и создает сложности с налогообложением. В ассоциации напомнили, что Минэкономразвития уже поддержало идею введения отдельного ОКВЭД для ПВЗ летом 2025 года. Теперь АУРЭК предлагает закрепить эту инициативу на государственном уровне.