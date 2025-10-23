В РФ предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ
Для ПВЗ просят о новых правилах налогообложения
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) просит Минэкономразвития создать специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Это следует из соответствующего письма, направленного главе ведомства Максиму Решетникову.
Согласно письму, ассоциация просит о специальном режиме налогообложения и создании отдельного кода рода деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД) для ПВЗ. Текст письма приводят «Ведомости», подчеркивая, что в Минэкономразвитии уже получили его. Отмечается, что в АУРЭК входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов и небольшие онлайн-магазины.
В письме говорится, что сейчас пункты выдачи вынуждены регистрироваться по смежным кодам экономической деятельности (47.91, 47.99, 52.10 и другим), что приводит к разночтениям при проверках и создает сложности с налогообложением. В ассоциации напомнили, что Минэкономразвития уже поддержало идею введения отдельного ОКВЭД для ПВЗ летом 2025 года. Теперь АУРЭК предлагает закрепить эту инициативу на государственном уровне.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.