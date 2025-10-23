Коммерсант: власти передумали вводить НДС для одного типа товаров
НДС на российское программное обеспечение с 2026 года с высокой вероятностью введен не будет, пишет Коммерсант
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Правительство России с высокой вероятностью исключит из налогового законопроекта норму о введении НДС на российское программное обеспечение с 2026 года. Решение обусловлено системной значимостью IT-сектора для экономики и технологической независимости страны, сообщили в правительстве.
«НДС на российское программное обеспечение с 2026 года с высокой вероятностью введен не будет — в правительстве близки к отзыву этой нормы из находящегося в Госдуме законопроекта „в связи с системной важностью IT-отрасли“», — сообщает «Коммерсант». Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил готовность доработать вопрос ко второму чтению законопроекта, принятого в первом чтении 22 октября. По данным газеты, премьер-министр Михаил Мишустин склоняется к исключению спорной нормы после консультаций с отраслью.
Исключение НДС из законопроекта стало ответом на обращения IT-ассоциаций, включая «Руссофт», АПКИТ и «Отечественный софт», предупреждавших о возможных убытках бюджета в 46,5 млрд рублей. «НДС в 22% стал бы для отрасли оборотным налогом, так как до 80% затрат IT-компаний — это зарплаты, не позволяющие зачесть налог», — пояснил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, это привело бы к росту стоимости ПО и угрозе банкротства для многих компаний. IT-сектор обеспечивает 6% ВВП России и возвращает в бюджет два рубля на каждый рубль господдержки, подчеркивают эксперты. Отказ от НДС поддерживает приоритет цифровизации, уточняется в материале.
