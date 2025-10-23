Коммерсант: власти передумали вводить НДС для одного типа товаров

НДС на российское программное обеспечение с 2026 года с высокой вероятностью введен не будет, пишет Коммерсант Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правительство России с высокой вероятностью исключит из налогового законопроекта норму о введении НДС на российское программное обеспечение с 2026 года. Решение обусловлено системной значимостью IT-сектора для экономики и технологической независимости страны, сообщили в правительстве.

«НДС на российское программное обеспечение с 2026 года с высокой вероятностью введен не будет — в правительстве близки к отзыву этой нормы из находящегося в Госдуме законопроекта „в связи с системной важностью IT-отрасли“», — сообщает «Коммерсант». Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил готовность доработать вопрос ко второму чтению законопроекта, принятого в первом чтении 22 октября. По данным газеты, премьер-министр Михаил Мишустин склоняется к исключению спорной нормы после консультаций с отраслью.