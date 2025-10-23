В Приморье отпустили француза, незаконно перешедшего границу РФ
Велосипедист якобы хотел установить мировой рекорд, но его задержали
Фото: sofianeshl / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Французского велосипедиста Софиана Сехили, который незаконно перешел госграницу с Россией, отпустили из СИЗО. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила адвокат Алла Кушнир.
«Назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он освобожден от штрафа», — сказала ТАСС Кушнир. Такое решение вынес Пограничный районный суд Приморского края.
Спортсмена, который пересек всю Евразию на велосипеде, задержали таможенники на востоке России за незаконное пересечение границы. Якобы Сехили хотел побить мировой рекорд по преодолению всей Евразии на велосипеде за два месяца. Свой маршрут он хотел закончить во Владивостоке. Кто такой Софиан Сехили, подробности его поездки и задержания, а также мотивация спортсмена — в материале URA.RU.
