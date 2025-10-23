В Приморье отпустили француза, незаконно перешедшего границу РФ

Велосипедист якобы хотел установить мировой рекорд, но его задержали Фото: sofianeshl / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Французского велосипедиста Софиана Сехили, который незаконно перешел госграницу с Россией, отпустили из СИЗО. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила адвокат Алла Кушнир.

«Назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он освобожден от штрафа», — сказала ТАСС Кушнир. Такое решение вынес Пограничный районный суд Приморского края.