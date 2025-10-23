Логотип РИА URA.RU
Politico назвал новый санкционный шаг ЕС, направленный против России

Politico: Евросоюз планирует ограничить передвижение российских дипломатов
23 октября 2025 в 11:26
Никто бы не поверил, что об этом можно будет договориться ранее, заявил Гэвин

Евросоюз планирует ограничить передвижение российских дипломатов с помощью 19-го пакета санкций. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Главный элемент этого пакета — экономический, но возможность ограничить передвижение российских дипломатов также весьма полезна», — указано в материале Politico. По словам чиновника Габриэля Гэвина, ранее никто бы не поверил, что об этом можно будет договориться.

Ранее страны Евросоюза уже обсуждали введение строгого контроля за передвижением не только российских дипломатов, но и всего персонала представительств РФ и их семей в рамках 19-го пакета санкций. Согласно предложениям, дипломатам потребуется заранее уведомлять власти о поездках, а страны ЕС смогут запрещать въезд без объяснения причин. Этот пакет также предусматривает ограничения на сделки с крупными российскими энергетическими компаниями и импорт российского СПГ.

