Politico назвал новый санкционный шаг ЕС, направленный против России

Никто бы не поверил, что об этом можно будет договориться ранее, заявил Гэвин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз планирует ограничить передвижение российских дипломатов с помощью 19-го пакета санкций. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Главный элемент этого пакета — экономический, но возможность ограничить передвижение российских дипломатов также весьма полезна», — указано в материале Politico. По словам чиновника Габриэля Гэвина, ранее никто бы не поверил, что об этом можно будет договориться.