Россиян предупредили об одном наказании, связанном с подъездами
Если дверь установлена незаконно, гражданам грозит штраф
Устанавливать вторую дверь в тамбуре возле квартиры грозит штраф. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Установка второй двери в тамбуре без разрешения может привести к серьезным последствиям для владельцев квартир. Дело в том, что тамбуры и лестничные клетки считаются общедомовой собственностью. Любые изменения требуют согласования со всеми собственниками», — сказал Бондарь изданию News.ru. По его словам, за нарушение гражданам грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.
Однако если установленная дверь будет нарушать правила пожарной безопасности и потенциально мешать эвакуации, можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Бондарь подчеркнул, что жилищная инспекция может на первый раз дать предприсание убрать дверь. Но в случае игнорирования требования убрать дверь,
Ранее сообщалось, что для установки кондиционеров на фасаде дома необходимо получить разрешение других собственников. Нарушение порядка согласования может привести к судебным разбирательствам и штрафам.
