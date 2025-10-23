Логотип РИА URA.RU
Россиян предупредили об одном наказании, связанном с подъездами

Общественник Бондарь: за установку второй дверь возле квартиры в РФ грозит штраф
23 октября 2025 в 11:16
Если дверь установлена незаконно, гражданам грозит штраф

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Устанавливать вторую дверь в тамбуре возле квартиры грозит штраф. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Установка второй двери в тамбуре без разрешения может привести к серьезным последствиям для владельцев квартир. Дело в том, что тамбуры и лестничные клетки считаются общедомовой собственностью. Любые изменения требуют согласования со всеми собственниками», — сказал Бондарь изданию News.ru. По его словам, за нарушение гражданам грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.

Однако если установленная дверь будет нарушать правила пожарной безопасности и потенциально мешать эвакуации, можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Бондарь подчеркнул, что жилищная инспекция может на первый раз дать предприсание убрать дверь. Но в случае игнорирования требования убрать дверь,

Ранее сообщалось, что для установки кондиционеров на фасаде дома необходимо получить разрешение других собственников. Нарушение порядка согласования может привести к судебным разбирательствам и штрафам.

Комментарии (2)
