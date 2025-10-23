Российская армия продолжает теснить ВСУ на линии фронта: карта СВО на 23 октября

ВС РФ ведут бои под Покровском (Красноармейском) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 23 октября силами российской системы ПВО было сбито 139 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска добиваются успехов на линиях фронта. В частности, на красноармейском и краснолиманском направлениях. Бои ведутся на запорожском, константиновском, сумском и других направлениях. Карта боевых действий в зоне СВО на 23 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Перехваченные беспилотники

В ночь на 23 октября было перехвачено 139 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжение после рекламы

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что большая часть БПЛА была перехвачена над территорией Белгородской области — 56 БПЛА. 22 беспилотника было сбито над Брянской областью, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской и 13 — над Ростовской. Четыре беспилотника было сбито над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областям и один БПЛА был уничтожен над Курской областью.

Донецкий фронт

Российские солдаты улучшили свое положение в ДНР, в частности на участке Ставки — Кировск (украинское название — Заречное). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ за последнее время выровняли ЛБС и улучшили тактическое положение на участке Ставки — Кировск на краснолиманском направлении в ДНР», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.

Константиновское направление

Российские солдаты наступают юго-восточнее города Плещеевка. Там ведутся бои.

Красноармейское направление

Российские войска добиваются успехов на красноармейском (покровском) направлении. Бои ведутся южнее города и восточнее села Троянда.

Помимо этого, ВС РФ смогли прорваться в район поселка Рог и в завод пылеподавления. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

Военкор рассказал о ведении боевых действий в Мирнограде (Димитрове). По его словам, ВС РФ вошли в город юго-восточнее шахты. Ведутся бои в районе микрорайона Западный, в районе между Покровском и Мирноградом, а также в Родинском.

Краснолиманское направление

Российские войска продвигаются к городу Красный Лиман. Они поджимают периметр со всех направлений. Продвижение происходит к селу Новоселовка, и солдаты выходят к Яровому. Бои ведутся в Александровке и в районе Среднего и Коровьего яра.

Помимо этого, боевые действия ведутся в районе Дробышево, между Шаблин Яром и Мирным, а также в Ямполе. Полностью зачищена территория южнее Кировского. Российские войска наступают в северную часть села Ставки и идут в сторону Масляковки. Ведутся бои в Шахово и Никаноровки.

Также расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава ВСУ. Снаряд пролетел расстояние более 25 киломентов. Все цели были поражены. Об этом сообщил «Пятый канал».

Запорожский фронт

На запорожском фронте ведутся бои в Малой Токмачке. Происходит продвижение севернее Работино в районе Новоданиловки.

Продолжение после рекламы

Бои ведутся в Степногорске и в южной части Приморского. Российские войска проводят штурм села Нестерянки, рассказал военный корреспондент Лисицын.

Сумское направление

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ планируют провести новые контратаки в Сумской области. Для этого в регион перебрасывается личный состав мобильных расчетов ПВО.

«Для проведения новых контратак и удержания позиций украинское командование перебрасывает в Сумскую область личный состав мобильных расчетов ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы и передовые позиции», — рассказали в структурах. Информацию приводит ТАСС.

Харьковский фронт

Под Волчанск также перебрасывается личный состав спецрот ВСУ. В частности, укрепляются позиции в районе населенного пункта Вильча.

«На харьковском направлении командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска и перебрасывает личный состав спецрот», — сообщили ТАСС в структурах. Отмечается, что перебрасываются также те, кто находился в госпиталях.

Помимо этого, российские войска уничтожили часть оброны ВСУ в Синельниковском лесу. После этого ВС РФ вошли в населенный пункт Синельниково Харьковской области. Они начали закрепляться на северных окраинах города.

ВС РФ нанесли удар по ВСУ