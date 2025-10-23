Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

ВС РФ разбили группу арабских наемников в зоне СВО

23 октября 2025 в 11:16
Больше половины арабских наемников было ликвидировано на месте, другая сдалась в плен, заявил «Француз»

Фото: Министерство обороны Великобритании

Российские войска в ДНР уничтожили группу арабских наемников. Большая часть была ликвидирована на месте. Об этом сообщил боец «Южной» группировки войск с позывным «Француз».

«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения», — заявил «Француз». Его слова приводит РИА Новости. Больше половины солдат было ликвидировано, другая часть сдалась в плен.

Это далеко не первый случай, когда российские войска замечают иностранных наемников на стороне ВСУ. Ранее в Приволье ВС РФ обнаружили группу солдат, среди которых были наемники из Польши, Колумбии и Литвы. Помимо этого, ранее поступала информация о том, что польские военные применяют сильнодействующие наркотики, которые позволяют им бодрствовать в течение двух недель. Об этом сообщало RT.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

