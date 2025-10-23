«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения», — заявил «Француз». Его слова приводит РИА Новости. Больше половины солдат было ликвидировано, другая часть сдалась в плен.

Это далеко не первый случай, когда российские войска замечают иностранных наемников на стороне ВСУ. Ранее в Приволье ВС РФ обнаружили группу солдат, среди которых были наемники из Польши, Колумбии и Литвы. Помимо этого, ранее поступала информация о том, что польские военные применяют сильнодействующие наркотики, которые позволяют им бодрствовать в течение двух недель. Об этом сообщало RT.