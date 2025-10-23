Что известно о взрывах в Копейске, где погибли девять человек: актуальная информация к этому часу

Взрывы в Копейске произошли в ночь на 23 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области в ночь на 23 октября на местном предприятии произошли взрывы и начался пожар. Несколько человек погибли и пострадали. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП. Историческое совпадение, но ровно 83 года назад, 20 октября 1942 года, на копейском предприятии также прозвучал мощный взрыв. Что известно о ночном происшествии в Челябинской области — в материале на URA.RU.

Соболезнования

Утром 23 октября соболезнования родным и близким в связи с ЧП в Копейске выразил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков. Он напомнил, что по решению губернатора Алексея Текслера, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Буяков попросил жителей региона не верить фейкам. «В свою очередь прошу всех внимательно относиться к поступающей информации и избегать распространения недостоверных сведений. Важно дождаться официальной оценки произошедшего от правоохранительных органов», — написал Буяков в своем telegram-канале.

Продолжение после рекламы

Соболезнования также выразил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел. «События страшной ночи в Копейске повергли в шок тысячи южноуральцев — взрывы и пожар на заводе унесли жизни нескольких человек. На данный момент известно о девяти погибших и пяти пострадавших», — отметил Орел. И подчеркнул, что версия прилета БПЛА не подтверждается.

Не верьте фейкам

Утром к напуганным жителям Челябинской области обратились из Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений. Южноуральцев настоятельно просят не верить фейкам, не распространять их и не поддаваться панике из-за взрыва на одном из предприятий Копейска.

Информация в первые часы после происшествия часто может быть искажена. Ее нужно перепроверять, обращать внимание на источник. Знаете ли вы СМИ, журналиста или паблик в соцсети, в котором опубликована информация? Если нет, то не стоит верить опубликованной информации.

Если ЧП произошло рядом с вами, то сохраняйте спокойствие и держитесь подальше от очага происшествия. При задымлении — прикройте рот и нос влажной тканью.

Историческое совпадение

Ровно 83 года назад, 20 октября 1942 года, на копейском предприятии прозвучал мощный взрыв, который унес жизни нескольких десятков человек. ЧП случилось в 23 часа 30 минут во время пересмены рабочих.

Тогда в ЧП обвинили немецких диверсантов. Информация по взрыву была засекречена, но старожили рассказывали, что по приказу Сталина все руководство завода было немедленно арестовано и расстреляно.

Что произошло в Копейске в ночь на 23 октября