В Челябинске пройдут панихиды по погибшим на заводе в Копейске
В Челябинске помолятся о погибших работниках завода
Священнослужители Челябинской епархии проведут панихиды по погибшим и пострадавшим сотрудникам копейского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской епархии.
«Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления», — сообщила пресс-служба епархии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пострадавшим и их близким, а также близким погибших готовы оказать любую помощь.
В результате взрыва на предприятии Копейска ночью 23 октября погибли девять человек. Пять человек пострадали, они находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Вся информация о взрыве в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
