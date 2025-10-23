В Челябинске пройдут панихиды по погибшим на заводе в Копейске

В Челябинске помолятся о погибших работниках завода Фото: Размик Закарян © URA.RU

Священнослужители Челябинской епархии проведут панихиды по погибшим и пострадавшим сотрудникам копейского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской епархии.

«Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления», — сообщила пресс-служба епархии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пострадавшим и их близким, а также близким погибших готовы оказать любую помощь.