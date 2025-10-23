Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинске пройдут панихиды по погибшим на заводе в Копейске

23 октября 2025 в 10:28
В Челябинске помолятся о погибших работниках завода

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Священнослужители Челябинской епархии проведут панихиды по погибшим и пострадавшим сотрудникам копейского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской епархии. 

«Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления», — сообщила пресс-служба епархии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пострадавшим и их близким, а также близким погибших готовы оказать любую помощь. 

В результате взрыва на предприятии Копейска ночью 23 октября погибли девять человек. Пять человек пострадали, они находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Вся информация о взрыве в Копейске собрана в сюжете на URA.RU. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

