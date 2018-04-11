Информации о пострадавших пока не поступало
Во вторник, 10 апреля, в Москве частично обрушилось здание одного из самых старейших [основан в 1883 году] и крупнейших заводов в России — «Серп и молот». Пока причина инцидента не сообщается, информации о пострадавших нет.
Здание завода находится на улице Золоторожский Вал 11. Территория была закрыта, а само предприятие не функционирует с 2011 года, передает Life. Момент обрушения попал на камеру видеорегистратора.
Напомним, в 2017 году в здании рухнувшего завода произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.