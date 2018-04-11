{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
00:17  11 апреля 2018 0

В Москве обрушилось здание закрытого завода. ВИДЕО

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, скорая, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство, 03
Информации о пострадавших пока не поступалоФото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 10 апреля, в Москве частично обрушилось здание одного из самых старейших [основан в 1883 году] и крупнейших заводов в России — «Серп и молот». Пока причина инцидента не сообщается, информации о пострадавших нет.

Здание завода находится на улице Золоторожский Вал 11. Территория была закрыта, а само предприятие не функционирует с 2011 года, передает Life. Момент обрушения попал на камеру видеорегистратора.

Напомним, в 2017 году в здании рухнувшего завода произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров