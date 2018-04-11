Власти Европы и Росавиация предупредили авиакомпании о риске бомбардировок Сирии

02:40 11 апреля 2018 0

Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами над Сирией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Росавиация и Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредили авиакомпании о риске полетов в районе Восточного Средиземноморья из-за вероятности нанесения ударов по Сирии. Рекомендации были подготовлены во вторник, 10 апреля.

«В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание», — говорится в сообщении EASA. Аналогичное предупреждение Росавиация разослала российским авиакомпаниям, рассказал ТАСС источник в одной из них.

Ранее, как напоминает Nation News, президент США Дональд Трамп не исключил вероятность военной операции в Сирии после появления информации о применении химического оружия в городе Дума. Ударная группа американских военно-морских сил во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже выдвинулась в Средиземное море. Российская сторона, в свою очередь, предупредила Вашингтон о серьезных последствиях, если от действия США пострадают граждане РФ.