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11 апреля 2018
10 апреля 2018
02:40  11 апреля 2018 0

Власти Европы и Росавиация предупредили авиакомпании о риске бомбардировок Сирии

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман
Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами над СириейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Росавиация и Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредили авиакомпании о риске полетов в районе Восточного Средиземноморья из-за вероятности нанесения ударов по Сирии. Рекомендации были подготовлены во вторник, 10 апреля.

«В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание», — говорится в сообщении EASA. Аналогичное предупреждение Росавиация разослала российским авиакомпаниям, рассказал ТАСС источник в одной из них.

Ранее, как напоминает Nation News, президент США Дональд Трамп не исключил вероятность военной операции в Сирии после появления информации о применении химического оружия в городе Дума. Ударная группа американских военно-морских сил во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже выдвинулась в Средиземное море. Российская сторона, в свою очередь, предупредила Вашингтон о серьезных последствиях, если от действия США пострадают граждане РФ.

Сергей Демин
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