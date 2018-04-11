00:58 11 апреля 2018 0

Альянс не желает конфликта с Россией, но не может не ответить на ее «противоправные действия» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Москва предупредила по военным каналам Вашингтон о серьезных последствиях, если в результате удара США по Сирии пострадают граждане России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. НАТО, в свою очередь, сообщило, что не желает военного конфликта с российской стороной, но не может не ответить на «противоправные действия России».

«Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — приводит ТАСС заявление Чижова, который также добавил, что удар американской стороны по Сирии станет «ответом на то, чего не было».

Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, в свою очередь, в интервью газете «Коммерсант» констатировала, что военно-политическое объединение не хочет конфликта с РФ и не желает оказаться в ситуации, когда столкновение будет неизбежным.

«Но с другой стороны, мы не могли оставить без ответа противоправные действия России — от захвата Крыма и дестабилизации Донбасса, до вмешательства в политические процессы стран-членов НАТО и последних событий в Великобритании», — заявила Гетемюллер в ответ на вопрос о существовании вероятности прямого конфликта между Россией и НАТО.

Напомним, 9 апреля, Совет безопасности ООН в срочном порядке организовал заседание в связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума. Западные власти возложили ответственность за нее на Россию, Иран и силы сирийского лидера Башара Асада. Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может ответить на произошедшее военной операцией. В свою очередь, Россия пригрозила Соединенным Штатам серьезными последствиями, если Вашингтон все-таки решит нанести удар.