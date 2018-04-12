Центральный райсуд приговорил экс-директора строительной компании «Гринфлайт», бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, к двум годам шести месяцам лишения свободы. Он пришел на вынесение приговора сразу с вещами, предполагая, что получит реальный срок, однако его оставили под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу, передает корреспондент «URA.RU».
Смягчающим обстоятельством суд счел то, что Мануйлов дал показания на экс-губернатора Михаила Юревича. Бывший чиновник заявил, что выполнял указания вышестоящего начальства, а фактически фирмой руководил действующий тогда глава региона.
Чтение приговора началось 10 апреля, судье пришлось зачитывать весь список дольщиков, признанных пострадавшими, более двух тысяч фамилий.В итоге Сергей Мануйлов признан виновным в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях (ч.2 ст. 201 УК РФ). Осталось неясным, кто возместит ущерб дольщикам, не получившим в оговоренные сроки квартиры в микрорайоне Академ Риверсайд, который застраивал «Гринфлайт».
Сергей Мануйлов до работы в «Гринфлайте» занимал должность вице-мэра Челябинска по имуществу и земельным вопросам. Строительную компанию возглавил в 2013 году, весной 2016 года возведение микрорайона Академ Риверсайд полностью остановилось. Проблемы возникли у 4,5 тыс. семей. Доследственная проверка по «Гринфлайту» затягивалась, и уголовное дело было возбуждено по требованию замгенпрокурора в УрФО Юрия Пономарева. Обвинение бывшему чиновнику зачитывал заместитель прокурора области Андрей Потапов. Мануйлов стал единственным фигурантом, кому предъявлено обвинение и вынесен приговор.
В отдельное производство выделено еще одно уголовное дело — о хищении денег дольщиков. Речь идет о лицах, непосредственно выводивших 10 млрд рублей со счетов компании, но их имена не называются. Основным совладельцем «Гринфлайта» является бизнесмен Александр Москалюк, проживающий в Израиле, бизнес-партнер челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Также совладельцами фирмы являются сам Мануйлов, Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, и Максим Тушенцов, пасынок бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова. На все доли компании наложен арест, фирма находится в процесс банкротства. Микрорайон Академ Риверсайд достраивает новый директор «Гринфлайта», бизнесмен Олег Лакницкий. До конца 2018 года будут сданы все проблемные дома.