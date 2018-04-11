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11 апреля 2018
15:25  11 апреля 2018 0

Песков обвинил в падении рубля эмоции и спекулянтов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента предлагает подождать, прежде чем делать выводыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резкое ослабление национальной валюты. По его мнению, падение является результатом либо эмоций, либо действий спекулянтов.

«Это эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается. Система обладает изрядным запасом прочности», — цитирует Пескова телеканал RT.

Для окончательных выводов он предлагает дождаться решений правительства РФ о дальнейшей экономической политике страны. До того, по его мнению, любые разговоры о дальнейших перспективах рубля являются преждевременными, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Утром 11 апреля курс евро впервые с 2016 года превысил отметку в 80 рублей, доллар подскочил выше 64 рублей. Это стало одним из самых резких суточных падений стоимости российской национальной валюты за последние годы, напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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