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Главные новости Курганской области
12:17  12 апреля 2018 1

Курганцы остались без льгот из-за миллионных долгов чиновников

Пуск газа в селе Просвет. Курганская область. 21.03.2014, газ, газовая конфорка, огонь
Услуги газоснабжения многодетным пришлось оплатить в полном объемеФото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Курганской области многодетным семьям перестали предоставлять льготы на оплату услуг газоснабжения. Это произошло из-за того, что местные власти не возместили расходы ООО «Газпром Межрегионгаз Курган».

Для многодетных семей в Курганской области при оплате услуг газоснабжения была предусмотрена скидка 30%. Однако за последний месяц оплатить коммунальные платежи им пришлось в полном объеме. Как рассказали «URA.RU» в компании «Газпром Межрегионгаз Курган», в регионе сейчас нет никаких правовых актов, которые бы регулировали предоставление льгот и возмещение расходов за них. «В данной ситуации — без соответствующей нормативно-правовой базы — у региональной компании отсутствуют основания для предоставления льгот», — отметили в компании. Там уточнили, что на текущий момент долг чиновников перед организацией составляет 6,5 млн рублей.

В управлении социальной защиты населения Курганской области «URA.RU» не смогли прояснить ситуацию — корреспонденту агентства заявили, что ведомство не имеет отношения к предоставлению льгот на оплату коммунальных услуг.

В администрации Кургана нашему агентству сообщили, что отсутствие установленного порядка по возмещению расходов не может служить причиной ущемления многодетных семей в их праве на льготы. «Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков путем обращения в судебные органы», — отметили в мэрии.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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