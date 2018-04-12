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12 апреля 2018
13:01  12 апреля 2018 1

Сечин впервые пришел на суд по делу Улюкаева

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Глава «Роснефти» впервые встретится с осужденным министром в зале судаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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В Московском городском суде сегодня, 12 апреля, проходит рассмотрение жалобы экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам тюрьмы за взятку. На процессе в качестве свидетеля будет допрошен глава «Роснефти» Игорь Сечин, ранее игнорировавший судебные заседания.

По данным «Газеты.ру», о появлении Сечина на процессе уже сообщили представители Генпрокуратуры. Допрос главы «Роснефти» пройдет в закрытом режиме. Сторона защиты высказалась против этого. Известно, что представителей прессы уже попросили покинуть зал суда.

Напомним, что в декабре 2017 года Улюкаев был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в размере двух милллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение о приватизации «Башнефти». Согласно приговору суда экс-министр получил восемь лет строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 130 млн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Отметим, что глава «Роснефти» дважды пропускал судебные заседания, поскольку в те дни находился в командировке. «Ни разу Сечин не отказывался от явки в суд и даже заявлял, что постарается прийти, но в первую очередь обязан соответствовать заранее установленному графику», — цитирует официального представителя компании Михаила Леонтьева «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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