Российский предприниматель, основной владелец компании «Русал» Олег Дерипаска, отказался от выдвижения в совет директоров горно-металлургической компании «Норильский никель». Об этом сообщил представитель компании.
«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров „Норникеля“, поступил его официальный отказ от номинации», — передает слова бизнесмена ТАСС, ссылаясь на представителя компании. О том, что Олег Дерипаска входил в список кандидатов в новый состав совета директоров ГМК «Норильский никель», стало известно в начале апреля, передает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска попал в санкционный список США. Из-за этого акции компании «Русал» за сутки упали на 45,59%, а сам предприниматель потерял почти миллиард долларов. Позже стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля запрещает российской компании проводить сделки на своих площадках.