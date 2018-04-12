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12 апреля 2018
14:21  12 апреля 2018 0

Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Ранее бизнесмен хотел стать президентом компании «Норникель»Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
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Российский предприниматель, основной владелец компании «Русал» Олег Дерипаска, отказался от выдвижения в совет директоров горно-металлургической компании «Норильский никель». Об этом сообщил представитель компании.

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров „Норникеля“, поступил его официальный отказ от номинации», — передает слова бизнесмена ТАСС, ссылаясь на представителя компании. О том, что Олег Дерипаска входил в список кандидатов в новый состав совета директоров ГМК «Норильский никель», стало известно в начале апреля, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска попал в санкционный список США. Из-за этого акции компании «Русал» за сутки упали на 45,59%, а сам предприниматель потерял почти миллиард долларов. Позже стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля запрещает российской компании проводить сделки на своих площадках.

Павел Маркуш
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