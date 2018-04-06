17:56 06 апреля 2018 9

Список опубликован Минфином США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

США опубликовали санкционный список против российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц. Всего в нем 38 фигурантов.

В список попали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, экс-сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и глава ВТБ Андрей Костин. Также в нем компания миллиардера Виктора Вексельберга (и он сам) «Ренова» с активами на Урале.

Среди госслужащих в списке оказались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них «Базовый элемент» (связана с Дерипаской), En+ и агрохолдинг «Кубань», Рособоронэкспорт», EN+ Group и «Газпром Бурение».

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и банковских счетов физических и юридических лиц на территории Соединенных Штатов. Физлицам также запрещается въезд в страну, напоминает RNS.