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06 апреля 2018
17:56  06 апреля 2018 9

Глава Сургутнефтегаза и «Ренова» Вексельберга попали под санкции США. Всего в списке 38 фигурантов

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, ван маерссен отто ханс, американский флаг, сша
Список опубликован Минфином СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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США опубликовали санкционный список против российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц. Всего в нем 38 фигурантов.

В список попали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, миллиардеры Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, экс-сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и глава ВТБ Андрей Костин. Также в нем компания миллиардера Виктора Вексельберга (и он сам) «Ренова» с активами на Урале.

Среди госслужащих в списке оказались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них «Базовый элемент» (связана с Дерипаской), En+ и агрохолдинг «Кубань», Рособоронэкспорт», EN+ Group и «Газпром Бурение».

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и банковских счетов физических и юридических лиц на территории Соединенных Штатов. Физлицам также запрещается въезд в страну, напоминает RNS.

Семен Гринберг
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