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11 апреля 2018
10 апреля 2018
08:26  11 апреля 2018 0

Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием «Русала»

Лондонская биржа остановила сотрудничество с крупной российской компаниейФото: Википедия
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля вводит ограничения по сотрудничеству с компанией Олега Дерипаски «Русал», крупнейшим производителем алюминия. После санкций США против российских производств, акции холдинга рухнули почти вполовину.

LME заявила о приостановлении на неопределенный срок торгов алюминием «Русала» Исключением стал только металл, который был произведен до 6 апреля (то есть до ввода американских санкций). Однако даже этот алюминий уже не должен быть в собственности «Русала», а от сделок не должны получить выгоду фигуранты санкционного списка, передает «Коммерсант». Отмечается, что на продажи через LME приходится до 15% объемов «Русала».

Акции «Русала» рухнули на фоне возможно дефолта компании, писало «Федеральное агентство новостей». Это, в свою очередь, вызвано антироссийскими санкциями в отношении производства и его основных акционеров — Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. «Русал» предупредил партнеров о срыве поставок. Предприятия, входящие в структуру компании, начали останавливать закупки различной продукции от свердловских подрядчиков, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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