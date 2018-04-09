Акции «Русала» Дерипаски упали на 45% после объявления о возможном дефолте

После попадания в санкционный список Минфина США акции компании «Русал» Олега Дерипаски упали на 45,91% (по состоянию на 13:52 по гонгонгкскому времени). Обвал произошел на фондовой бирже Гонконга после сообщения российской компании о возможности технического дефолта.
«Русал» указал на то, что санкции могут оказать существенное негативное влияние на их бизнес. «Компания сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации. Акционерам и потенциальным инвесторам советуем проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании», — приводит «Прайм» сообщение компании.
Ранее сообщалось, что из-за новых санкций Дерипаска за один день потерял 957 миллионов долларов, пишет «Национальная служба новостей». Потери Виктора Вексельберга составили 41 млн долларов, Сулеймана Керимова — 244 млн долларов.
Минфин США 6 апреля заявил, что добавил 38 российских предпринимателей и чиновников в санкционный список. Среди фигурантов оказались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие. В настоящее время российский МИД готовит ответ на новые ограничения Соединенных Штатов, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова официального представителя ведомства Марию Захарову.