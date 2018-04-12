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Главные новости Курганской области
15:16  12 апреля 2018 0

Курганской области не хватает денег на школьные учебники

Брифинг Германа Хмелева. Курган, хмелев герман
Герман Хмелев рассказал о недофинансировании образованияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганской области не хватает денег на расходы в сфере образования. Так, в прошлом году на обеспечение учебного процесса был выделен 151 млн рублей. Это всего 31% от потребности, заявил и. о. директора департамента образования Герман Хмелев на комитете по бюджету облдумы, передает корреспондент «URA.RU».

По словам чиновника, на покупку учебников и канцтоваров деньги выделяются исходя из норматива — 1577 рублей на одного учащегося. Однако цена одного учебника сейчас составляет порядка 600 рублей. «При прогнозировании бюджета предлагалось увеличить норматив до 5 тысяч рублей, но из-за дефицита бюджета его оставили без изменения», — подчеркнут он.

Возникает задолженность за уже поставленные учебники. В прошлом году на материальные затраты было выделено 80 млн рублей (54% от потребности), большую часть средств направили на погашение долга за приобретенные в 2016 году учебники. На данный момент долг за учебники, купленные в 2017 году, составляет 32 млн рублей.

Кроме того, требуются дополнительные расходы на организацию подвоза учащихся в школы. Сейчас в автопарке порядка 120 автобусов эксплуатируются более десяти лет. «Сколько они еще проездят — не знаю», — заключил чиновник.

Анна Бояркина
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