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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
21:13  12 апреля 2018 0

Дума «тюменской Рублевки» объявила о самороспуске

Незаконные карьер и свалка в Перевалово. Тюменский район, дума перевалово
Дума объявила о самороспускеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Дума Переваловского муниципального образования Тюменского района приняла решение о самороспуске. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил депутат думы от ЛДПР Станислав Подкорытов. Решение было принято на очередном заседании вечером 12 апреля.

«Сегодня на заседании еще четверо депутатов написали заявления, — рассказал собеседник агентства. — Ранее заявление написал председатель думы Александр Матаев. Это 50% от состава думы. На заседании было принято решение о самороспуске».

В числе написавших заявления о сложении депутатских полномочий — еще два фигуранта представления прокуратуры, которое было рассмотрено на сегодняшнем заседании: это Вадим Мухаметзянов и Татьяна Лошкомоева. Судя по всему, теперь муниципальное образование ждут досрочные выборы.

Как уже писало «URA.RU», согласно уставу муниципального образования, для легитимности решений думы нужны голоса не менее 50% депутатов. Оперативно получить комментарий в избирательной комиссии Тюменской области не удалось: в приемной никто не взял трубку.

Ранее в отставку подал спикер думы Александр Матаев. Это произошло после вручения ему представления прокуратуры Тюменского района, в котором шла речь о серьезных нарушениях закона, обнаруженных прокурорскими работниками в декларациях о доходах семи депутатов из десяти. У самого Матаева не были указаны доходы от продажи усадьбы в деревне Зубарево и автомобиля Lexus RX 270 стоимостью 1,6 миллиона рублей. Жена спикера, официально нигде не работающая, приобрела два автомобиля на сумму в 4,3 миллиона рублей, а также продала Porsche Cayenne за 900 тысяч рублей.

Дума Переваловского МО наделена полномочиями утверждать ставку налога на землю и имущество. Эту территорию в регионе называют «тюменской Рублевкой» из-за высокой стоимости земли и большого количества построенной здесь элитной недвижимости. «URA.RU» следит за развитием событий.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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