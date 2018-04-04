В «тюменской рублевке» развернулась борьба за налоги для элиты

14:34 04 апреля 2018 0

Для спикера Александра Матаева (слева) письмо из прокуратуры уже послужило поводом для увольнения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дума «тюменской Рублевки» — Переваловского муниципального образования — готовится к роспуску. Под удар прокуратуры попали шесть депутатов — более половины всего местного собрания (10 человек). У народных избранников вскрылись неофициальные счета в банках, спрятанная земля, автомобили, стоимостью более десятка миллионов рублей. Серьезность происходящего подтверждает отставка спикера Думы Александра Матаева — после получения бескомпромиссной ноты протеста от нового районного прокурора Дмитрия Попова.

«URA.RU» на эксклюзивных правах ознакомилось с документом, получив его от инсайдера. Согласно данным, к Александру Матаеву и его супруге накопился обширный список претензий. Наиболее существенные: «потерянные» доходы от продажи усадьбы в деревне Зубарево и автомобиля Lexus RX 270, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Жена спикера, официально нигде не работающая, приобрела два автомобиля на сумму в 4,3 миллиона рублей, а также продала Porsche Cayenne за 900 тысяч рублей.

Помимо Матаева, прокурор района указал на нарушения со стороны еще шестерых депутатов — Игоря Деревнина, Вадима Мухамедзянова, Татьяну Лошкомоеву, Павла Малышева, Сергея Андреева, и Станислава Подкорытова.

Один из депутатов указал в декларации покупку Toyota Camry за 11 миллионов. Но таких цен на машину этой модели нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В частности, у Игоря Деревнина замечены странные манипуляции с автотранспортом. Депутат указал в декларации, что приобрел за 11 миллионов 195 тысяч рублей автомобиль Toyota Camry, тогда как рыночная цена седана в максимальной комплектации — чуть больше 2 миллионов. Несоответствия в стоимости также обнаружены при операциях с другими транспортными средствами, а именно — автомобилями Porsche Cayenne, Volkswagen Beetle и ВАЗ-21102.

Вадим Мухамедзянов, по версии прокуратуры, спрятал земельный участок (1 800 кв. м), расположенный вблизи деревни Ушакова. Также, по сведениям судебных приставов, депутат задолжал по исполнительным производствам более 11 миллионов 111 тысяч рублей. У Татьяны Лошкомоевой обнаружились движения по банковским счетам, объем которых (2 миллиона 198 тысяч рублей) превышает общий официально задекларированный доход за отчетный период и два предшествующих года. Павел Малышев забыл про прибыль, полученную от продажи трех участков под индивидуальное строительство, тогда как Сергей Андреев не стал регистрировать доходы супруги. Больше всех повезло Станиславу Подкорытову, к его декларации возникли лишь претензии «технического характера».

Дума «рублевки» выглядит лубочно, но от ее решений зависит жизнь VIP-тюменцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ситуация была поставлена на вид Александру Матаеву. В представлении на имя главы собрания прокурор Дмитрий Попов использовал такие формулировки, как «профанация идей антикоррупционных стандартов», «откровенное пренебрежение порядком» и «утрата авторитета среди жителей района». Во вторник, 3 апреля, на экстренно созванном заседании Александр Матаев подал в отставку. Временно полномочия председателя исполняет Павел

Малышев.

Факт участия в скандале большинства депутатов думы ставит под угрозу продолжение работы городского собрания в целом. Согласно уставу муниципального образования, для легитимности решений думы необходимы голоса не менее 50% депутатов. В случае, если коллеги Матаева последуют примеру руководителя, собранию придется самораспуститься. Тогда муниципальное образование ждут досрочные выборы.

Тюменская «Рублевка» получила свое название из-за большого количества элитной недвижимости, расположенной здесь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дума Переваловского МО важна тем, что, согласно законодательству РФ, наделена полномочиями утверждать ставку налога на землю и имущество — главного богатства «тюменской Рублевки». Такое сравнение территория получила из-за большого количества расположенной там элитной недвижимости, а также дорогостоящей земли. Один из самых знаменитых клубных поселков — «Зубарево-Хиллс», где цены на коттеджные дома начинаются от 6 миллионов 200 тысяч рублей без учета стоимости участка. Земля в свою очередь стоит от 900 тысяч до 3 миллионов рублей. Размер налогов, напомним, исчисляется исходя из кадастровой и инвентаризационной стоимости того или иного земельного участка либо объекта недвижимости.

В пресс-службе прокуратуры Тюменского района «URA.RU» подтвердили факт прошедшей проверки и выявленных нарушений, однако от дополнительных комментариев воздержались.

Дмитрий Попов — сам уроженец Тюменского района. Потому разговаривает с народными избранниками на правах хозяина Фото: Сайт Прокуратуры Тюменской области

Выяснить позицию думы Переваловского МО, а также планы на дальнейшее будущее у указанных депутатов на момент подготовки материала не удалось. Указанный на сайте телефон принадлежит администрации муниципального образования, однако там не смогли предоставить «URA.RU» контакты членов собрания.

По оценкам экспертов, атака силовиков на думу Переваловского муниципального образования может свидетельствовать о намерении нового районного прокурора Дмитрия Попова взять под контроль деятельность местного собрания, а также заявить о себе как о непримиримом борце с коррупцией. Именно поэтому проверялся период с 2015 года, когда Попов (назначен в августе 2017-го) еще не был назначен, по текущее время.

«Уровень муниципальных образований — это не тот уровень, где завязаны стратегические интересы региона и где для минимизации рисков нужно согласовывать каждый шаг.

При этом в Переваловском очень дорогая земля, люди живут непростые. Для прокурора — это трамплин. Можно подняться и сделать себе реноме.

Депутаты, о которых идет речь, играют в личном зачете, решают свои дела. Никто бороться за них не будет», — считает политолог Александр Безделов.

Интересно, что ранее Попов, будучи прокурором Ялуторовского района, уже прославился борьбой с представителями власти. В феврале межрайонная прокуратура передала в суд дело двух сотрудников Росреестра по Тюменской области. Их обвиняли в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий в «тюменской Рублевке».