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06:50  13 апреля 2018 0

В Перми стартовал масштабный суд: 200 семей обманутых дольщиков получили квартиры, но «забыли» доплатить за них

Вместе с квартирами новые жильцы получили искиФото: «Сила в движении»

Жилищно-строительный кооператив «Адмирала Ушакова, 21» подал иски к 200 владельцам квартир, считающих себя обманутыми дольщиками. Об этом «URA.RU» рассказал юрист Станислав Шестаков, представляющий интересы жителей. Кооператив требует доплатить за строительство квартир, как членов ЖСК, так и тех, кто изначально отказался участвовать в финансировании возобновленных работ.

Дом на Адмирала Ушакова был признан проблемным активом, а его дольщики — обманутыми, в середине «нулевых». Для решения проблемы был создан кооператив, который в 2014 году привлек деньги на достройку дома от краевого агентства ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК). Тогда дольщикам обещали, что за каждый квадратный метр им придется доплатить по 7 тыс. рублей. Информация об этом содержится в письме бывшего министра ЖКХ Пермского края Дмитрия Бородулина к жителям (есть в распоряжении «URA.RU»).

Однако из иска кооператива следует, что каждый владелец должен доплатить по 18,4 тыс. рублей за квадратный метр.

На достройку дома потратили 513 млн рублей. Деньги для помощи обманутым дольщикам перевели в уставной капитал ПАИЖК из краевого бюджета. «Правительство, когда выделяло финансирование, хотело помочь жителям, а фактически получилось, что все средства оказались на счетах ПАИЖК, — сказал Станислав Шестаков. — Агентство еще фактически и заработало, например, от продажи ничьих квартир».

В краевом министерстве ЖКХ не видят в данной схеме ничего преступного — деньги, которые ПАЖИК вкладывает в достройку домов, должны возвращаться на счет краевого агентства. «Кооператив „Адмирала Ушакова, 21“ финансировал достройку на деньги займа ПАИЖК. На объекте сложилась ситуация, когда часть граждан, зарегистрировав права собственности, не участвовали в деятельности ЖСК, связанной с достройкой. Так как жилой дом — единый объект капстроительства, и ЖСК не может достраивать только часть квартир, возникла ситуация, которая привела ЖСК к необходимости взыскивать деньги с жителей», — прокомментировали ситуацию в минстрое.

Всего в доме 477 квартир. Примерно половина владельцев добровольно рассчиталась с кооперативом, остальные будут судиться. Большинство слушаний идет в суде Кировского района Перми, но отдельные заседания проходят и в других судах, а за пределами региона. Так как подобные дела рассматривают по месту прописки.

Максим Ишматов
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