Экономика

Промышленность

Компанию «ОДК-Пермские моторы» потребуют признать банкротом

ООО «Интерстанкосервис» подает иск о банкротстве АО «ОДК-ПМ»
28 октября 2025 в 12:32
Производитель новейших двигателей - крупный должник

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Пермскому производителю авиадвигателей «ОДК-Пермские моторы» грозит иск о банкротстве. Таким образом компания «Интерстанкосервис» из Ульяновска пытается взыскать с пермяков долг в 7,5 млн рублей.

«ООО „Интерстанкосервис“ (Ульяновск) уведомило о намерении подать заявление о признании несостоятельным пермского производителя авиадвигателей АО „ОДК-ПМ“. Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный лист о принудительном взыскании с АО 7,5 млн руб. основного долга и 805,9 тыс. руб. неустойки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Деньги пермский завод должен за ремонт оборудования.

«ОДК — Пермские моторы» производит авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Здесь производится новый двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.

