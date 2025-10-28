Компанию «ОДК-Пермские моторы» потребуют признать банкротом

Производитель новейших двигателей - крупный должник Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Пермскому производителю авиадвигателей «ОДК-Пермские моторы» грозит иск о банкротстве. Таким образом компания «Интерстанкосервис» из Ульяновска пытается взыскать с пермяков долг в 7,5 млн рублей.

«ООО „Интерстанкосервис“ (Ульяновск) уведомило о намерении подать заявление о признании несостоятельным пермского производителя авиадвигателей АО „ОДК-ПМ“. Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный лист о принудительном взыскании с АО 7,5 млн руб. основного долга и 805,9 тыс. руб. неустойки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Деньги пермский завод должен за ремонт оборудования.