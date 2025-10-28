Логотип РИА URA.RU
Пермяки предпочитают оплачивать проезд в транспорте банковской картой

В общественном транспорте Перми 47% оплат приходится на банковские карты
28 октября 2025 в 12:14
На втором месте по популярности находится оплата с помощью проездных

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми почти половина поездок в общественном транспорте оплачивается банковскими картами. Еще 43% пассажиров предпочитают долгосрочные проездные. Об этом на заседании городской думы сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов.

«Наиболее популярным средством платежа является банковская карта, которой оплачиваются разовые поездки. На нее приходится 47% оплат. Еще 10% оплат совершается по транспортной карте в формате электронного кошелька», — доложил Галиханов.

По его словам, около 43% пользователей городского транспорта пользуются различными типами проездных. За последние пять лет доля таких пассажиров увеличилась в четыре раза.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми готовят масштабное обновление мобильного приложения «Пермский транспорт». В нем запустят виртуальный льготный проездной и внедрят функцию ID-семья.

