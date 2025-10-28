Топ-5 лучших поликлиник Перми по мнению горожан

Пермяки оставляют отзывы на поликлиники, которые посещают Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки читают, что лучшая поликлиника в городе находится на ул. Екатерининская. Это следует из оценок, которые пациент оставляют на сервисе «Яндекс Карты». URA.RU проанализировало топ лучших поликлиник по мнению горожан и публикует результаты.

Поликлиника № 4

Лучшей по мнению пациентов является поликлиника № 4, относящаяся к ГКП № 4. Она расположена на ул. Екатерининская, 224. Рейтинг учреждения составляет 4,3 звезды. Пациенты отмечают чистоту внутри поликлиники, указатели и вежливость медицинского персонала. Пермяки хвалят узких специалистов и работу врачей-терапевтов. Среди негативных отзывов отмечаются очереди и проблемы с телефонной связью.

Городская поликлиника № 7,

Поликлиника расположена на улице Крупской и совсем немного уступает лидеру рейтинга. Пациенты отмечают, что в процедурном кабинете работают медсестры с «легкой рукой», очередей практически нет, а врачи имеют высокую квалификацию. Пациенты в отзывах благодарят руководство медучреждения за качественную работу. Пермяки оценивают работу полклиники в 4,2 звезды из пяти возможных.

Городская поликлиника № 5

Это медучреждение расположено на ул. Куйбышева, 111 и также имеет достаточно высокую оценку по мнению пациентов. Пермяки хвалят эту поликлинику за чуткое отношение медперсонала, вежливость и компетентность. Люди очень довольны узкими специалистами, в особенности хирургами и стоматологами. Некоторые отмечают наличие очередей, но их нивелирует качественная работа врачей и медсестер. У этой поликлиники 4,2 звезды из пяти возможных.

Поликлиника № 1

Эта поликлиника относится к ГКП № 5 и также имеет рейтинг 4,2 звезды. Расположена она на ул. Глеба Успенского. Пациенты отмечают хорошую работу врачей, чуткое отношение и вежливое общение, а также отсутствие очередей. Некоторые пермяки остались недовольны прохождением диспансеризации. По их мнению, она проводится здесь «для галочки».

