Владелец продает кафе в Перми, которое работало более десяти лет
Кафе расположено на центральной улице
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми выставлено на продажу кафе «Брусникино». Кулинарная лавка работает в центре города более 10 лет. Бизнес оценивают в 1,7 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается кафе-кондитерская. На этом месте работает более десяти лет. Помещение в аренде. Стоимость бизнеса — 1,7 млн рублей», — пишет продавец
Уточняется, что в стоимость входят оборудование и товарный остаток. Также в кафе работают два продавца, две хозяйки зала и кондитер. Причина продажи не раскрывается.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми владельцы избавляются от популярных магазинов готовой еды. На продажу было выставлено две торговые точки сети. Каждую оценили около трех млн рублей.
