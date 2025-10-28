Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Владелец продает кафе в Перми, которое работало более десяти лет

28 октября 2025 в 12:50
Кафе расположено на центральной улице

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми выставлено на продажу кафе «Брусникино». Кулинарная лавка работает в центре города более 10 лет. Бизнес оценивают в 1,7 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается кафе-кондитерская. На этом месте работает более десяти лет. Помещение в аренде. Стоимость бизнеса — 1,7 млн рублей», — пишет продавец

Уточняется, что в стоимость входят оборудование и товарный остаток. Также в кафе работают два продавца, две хозяйки зала и кондитер. Причина продажи не раскрывается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми владельцы избавляются от популярных магазинов готовой еды. На продажу было выставлено две торговые точки сети. Каждую оценили около трех млн рублей.

