Власти рассказали, сколько пермяков покупают разовые билеты в транспорт ежемесячно

На разовые билеты приходится только 0,02% от общего количества оплат проезда

Разовые билеты в общественном транспорте Перми не пользуются спросом. Сейчас жители покупают около 4-5 тысяч билетов ежемесячно. Это составляет лишь 0,02% от общего количества оплат проезда, рассказал на заседании пермской гордумы замглавы города Дмитрий Галиханов.

«В среднем в месяц приобретается около 4-5 тысяч разовых билетов, что составляет 0,02% от общего количество оплат проезда. Наибольшее число пассажиров, которые пользовались наличными, перешли на использование транспортных карт в формате электронного кошелька», — пояснил Галиханов.

Продажи разовых билетов запустили в Перми 12 апреля. Их можно приобрести в отделениях «Почты России» и «Почтобанка», отдельных коммерческих точках, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Всего в городе работает 139 пунктов продажи.

