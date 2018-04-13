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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:40  13 апреля 2018 1

Байкал оказался на пороге экологической катастрофы

Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, лето, природа урала, тургояк
Побережье дальневосточного озера захватывает опасная водоросль спирогираФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Берег Байкала почти на 60% порос опасной водорослью спирогирой. Это свидетельствует о катастрофических масштабах загрязнение прибрежной зоны. Растение характерно для теплых, стоячих водоемов, в Байкале оно раньше не встречалось.

По данным экспертов из Лимнологического института Сибирского отделения РАН, появление спирогиры говорит, о насыщении Байкала биогенными элементами, а частности азотом и фосфором, пишет агентство Nation News, ссылаясь на заявления специалистов центра «Антистихия». Появление этих элементов в свою очередь связано со сбросами неочищенных сточных вод, а также применением моющих средств, содержащих фосфаты.

В институте отметили, что до 2022 года на Байкале запланировали провести реконструкцию и ввести в эксплуатацию очистные сооружения и канализационно-насосные станции. Однако имеющиеся в настоящее время системы не могут обеспечить очистку водоема на должном уровне.

Ранее геологи заявили, что в случае раскола материковой части Евразии, разлом пройдет по дну Байкалу. При нынешней скорости подъема гор вокруг озера — около шести мм в год — на раскол материка уйдет около 20 миллионов лет, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».

Иван Шестак
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