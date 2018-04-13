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10 апреля 2018
10:13  13 апреля 2018 0

Власти Прикамья запустили новый кадровый проект

Встреча врио губернатора Пермского края максима решетникова с партактивом и молодежью в поселке Гамово. Пермь
Очный этап конкурса стартует с 11 маяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о поиске талантливых молодых людей, нацеленных на развитие региона, собственных знаний и компетенций. В кадровый резерв могут попасть жители с высшим образованием до 35 лет.

Глава региона на заседания правительства рассказал о списке из восьми приоритетных направлений, которые отвечают за развитие края. В него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура, благоустройство и комфортная среда, земля и налоги, финансы и экономика, здравоохранение, образование, ЖКХ и дороги с транспортом. «Список открыт, он будет пополняться. Уже поставил задачу правительству — плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников», — пояснил губернатор.

В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Каждый житель региона в возрасте до 35 лет с высшим образованием может попасть в кадровый резерв и получить работу управленца. Как пояснила руководитель проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае Анна Козицына, конкурс пройдет в два этапа.

Заочный этап стартовал с 12 апреля и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. С 11 мая начнется очный этап с интервью и деловой игрой, которая включает в себя решение кейсов, основанных на реальных задачах правительства. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.

Павел Маркуш
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