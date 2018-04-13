Власти Прикамья запустили новый кадровый проект

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о поиске талантливых молодых людей, нацеленных на развитие региона, собственных знаний и компетенций. В кадровый резерв могут попасть жители с высшим образованием до 35 лет.
Глава региона на заседания правительства рассказал о списке из восьми приоритетных направлений, которые отвечают за развитие края. В него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура, благоустройство и комфортная среда, земля и налоги, финансы и экономика, здравоохранение, образование, ЖКХ и дороги с транспортом. «Список открыт, он будет пополняться. Уже поставил задачу правительству — плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников», — пояснил губернатор.
В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Каждый житель региона в возрасте до 35 лет с высшим образованием может попасть в кадровый резерв и получить работу управленца. Как пояснила руководитель проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае Анна Козицына, конкурс пройдет в два этапа.
Заочный этап стартовал с 12 апреля и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. С 11 мая начнется очный этап с интервью и деловой игрой, которая включает в себя решение кейсов, основанных на реальных задачах правительства. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.