Пермские управляющие компании после вмешательства прокуратуры погасили миллионные долги

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку исполнения законодательных норм в отрасли ЖКХ. В ходе проверок были установлены факты несвоевременного проведения расчетов за поставленные энергоресурсы со стороны нескольких городских организаций, что привело к образованию задолженностей, исчисляемых миллионами рублей.