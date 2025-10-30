Пермские управляющие компании после вмешательства прокуратуры погасили миллионные долги
Юридическим лицам направили восемь представлений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку исполнения законодательных норм в отрасли ЖКХ. В ходе проверок были установлены факты несвоевременного проведения расчетов за поставленные энергоресурсы со стороны нескольких городских организаций, что привело к образованию задолженностей, исчисляемых миллионами рублей.
«На основании правонарушений надзорный орган направил восемь представлений юридическим лицам. Находящиеся в их ведении ТСЖ, ЖСК и кооперативные объединения осуществляют деятельность по управлению жилым фондом муниципалитета», — сообщает краевая прокуратура в telegram-канале.
Благодаря вмешательству прокурорских органов удалось взыскать задолженность перед компаниями-поставщиками энергоресурсов. Ее размер превышает 10,5 млн рублей.
