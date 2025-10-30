Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае в один день похоронят двух земляков-участников СВО

В Пермском крае в один день похоронят сержанта и рядового, погибших на СВО
30 октября 2025 в 18:29
С Владиславом Носковым и Игорем Евдокимовым простятся в Верещагино

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе проведения спецоперации при выполнении боевых задач погибли жители Пермского края. Владислав Носков и Игорь Евдокимов оба родом из Верещагинского округа. Церемония прощания с ними назначена на один день. 

«Владислав Носков, младший сержант гвардии ВС РФ, занимавший должность командира отделения во 2-й мотострелковой роте, погиб при исполнении воинского долга 6 июля 2025 года. Военнослужащий родился в 1995 году в деревне Рябины. Окончил девять классов общеобразовательной школы №1. Трудился оператором по сортировке семян, впоследствии работал в торговой сфере», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». 

Игорь Евдокимов, рядовой ВС РФ, погиб 2 октября 2025 года. Он родился в 1988 года в деревне Нижнее Галино. По завершении школьного образования получил профессию в Соликамском училище №166. Трудовую деятельность осуществлял в качестве плотника по деревообработке на мебельном производстве.

Церемония прощания с военнослужащими запланирована на 31 октября во Дворце досуга Верещагино по улице Железнодорожная, 16. Начало — в 11:00. Траурный митинг состоится в 11:30. 

