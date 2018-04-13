Медики в Зауралье пожаловались на издевательства и унижения, без которых не допускают к работе

11:22 13 апреля 2018 1

За аккредитацией придется ехать в Курган Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области

Родители студентов Шадринского медицинского колледжа в Курганской области возмущены тем, что аккредитацию выпускникам-медикам придется сдавать в Кургане. Новшество 2018 года они считают «издевательством и унижением» для шадринских студентов, и требуют создать необходимые условия в городе на Исети.

Как сообщили «URA.RU» родители одного из учащихся колледжа, с этого года выпускникам придется сдавать не только экзамены, но и трехэтапную аккредитацию, которая растянется на 1,5 месяца. «Так как условий для сдачи аккредитации в Шадринском колледже нет, все выпускники будут вынуждены за свой счет три, а возможно и более раз ездить в Курган для сдачи аккредитационных испытаний. Они должны будут в четыре утра уехать на автобусе до Кургана, а это четыре часа езды в душном пыльном автобусе, сдать там экзамены, и добираться обратно», — написали шадринцы в редакцию агентства. Они возмущены: «Это просто издевательство над будущим фельдшерами, медсестрами, зубными техниками, акушерками! У многих студентов уже есть свои семьи с детьми, многие снимают жилье в Шадринске, работают. Требуем человеческого отношения к нашим детям! Создайте условия для сдачи аккредитации в том городе, где и проходит образовательный процесс!».

Заместитель директора по учебно-воспитательной части Шадринского филиала Курганского медицинского колледжа Ольга Колесникова пояснила корреспонденту «URA.RU», что аккредитация — «это не придумка колледжа», а приказ Минздрава России. Сдать аккредитацию можно будет только в специализированном аккредитационном центре. В Курганском колледже для этого было закуплено дорогостоящее оборудование, будет создана независимая комиссия. «То, что сдавать аккредитацию будут в Кургане — это однозначно. Добираться медики будут за свой счет, к тому времени они уже будут выпускниками с дипломами. Аккредитация — это своего рода допуск к работе, вводится она с 2018 года, потом медики будут проходить ее один раз в пять лет», — рассказала Колесникова. Сколько раз выпускникам придется ездить в Курган, по ее словам, пока не известно: «Еще нет графиков сдачи, процедура не утверждена. И вообще, это будет в июле впервые, пока много остается вопросов как организационных, так и технических», — добавила она.