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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:38  13 апреля 2018 6

Новые антисанкции: в России не будет алкоголя, табака и лекарств из США

Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, алкоголь, красное вино, выпивка
Москва планирует прекратить импорт алкоголя, табака, сельскохозяйственной и лекарственной продукции из СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Проект закона об ответных мерах на санкции США предлагает ограничить ввоз в Россию сырья и продуктов из США и стран, которые поддерживают санкции. Авторы документа заявили, что Москва намерена прекратить импорт табачной, алкогольной, сельскохозяйственной и лекарственной продукции. О содержании проекта закона рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Мельников заявил, что в законопроекте идет речь о запрете ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США. Ограничения могут быть введены на ввоз алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных средств, передает RT. Кроме того, Россия может прекратить или приостановить сотрудничество со Штатами в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Проект также предусматривает ограничения на закупки IT-технологий.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования. В документе поясняется, что ограничения должны вводиться в случае действий США и иных стран, которые угрожают территориальной целостности, безопасности и экономической стабильности России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России. По его словам, законопроект предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

Павел Маркуш
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