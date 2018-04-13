Новые антисанкции: в России не будет алкоголя, табака и лекарств из США

Проект закона об ответных мерах на санкции США предлагает ограничить ввоз в Россию сырья и продуктов из США и стран, которые поддерживают санкции. Авторы документа заявили, что Москва намерена прекратить импорт табачной, алкогольной, сельскохозяйственной и лекарственной продукции. О содержании проекта закона рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Мельников заявил, что в законопроекте идет речь о запрете ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США. Ограничения могут быть введены на ввоз алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных средств, передает RT. Кроме того, Россия может прекратить или приостановить сотрудничество со Штатами в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Проект также предусматривает ограничения на закупки IT-технологий.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования. В документе поясняется, что ограничения должны вводиться в случае действий США и иных стран, которые угрожают территориальной целостности, безопасности и экономической стабильности России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России. По его словам, законопроект предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.