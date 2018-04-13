Законопроект об ответных мерах на санкции США внесен в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций нижней палаты парламента внесли проект закона, предусматривающего ответные меры в отношении антироссийской политики США. Документ предоставит правительству полномочия по введению ряда норм экономического и политического характера.
Володин отметил, что законопроект разработан как ответная мера на вызовы США в отношении как страны в целом, так и ее граждан и юридических лиц, передает слова спикера Госдумы RT.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции США, передает «Национальная служба новостей». Напомним, что 6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список попали российские госслужащие, бизнесмены и компании. Уже тогда Володин заявил, что России пора ввести собственные санкции против США.