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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:21  13 апреля 2018 3

Законопроект об ответных мерах на санкции США внесен в Госдуму

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , герб рф, госдума, государственная дума
Российские санкции будут носить экономический и политический характерФото: Антон Белицкий
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций нижней палаты парламента внесли проект закона, предусматривающего ответные меры в отношении антироссийской политики США. Документ предоставит правительству полномочия по введению ряда норм экономического и политического характера.

Володин отметил, что законопроект разработан как ответная мера на вызовы США в отношении как страны в целом, так и ее граждан и юридических лиц, передает слова спикера Госдумы RT.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции США, передает «Национальная служба новостей». Напомним, что 6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список попали российские госслужащие, бизнесмены и компании. Уже тогда Володин заявил, что России пора ввести собственные санкции против США.

Павел Маркуш
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