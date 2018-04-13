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13 апреля 2018
16:30  13 апреля 2018 0

«URA.RU» доверили представить самую ожидаемую новинку весны вместе с Андреем Лошаком и Юлией Меньшовой. В Екатеринбурге осталось только три места!

Пресс-конференция по молодежному форуму УТРО. Сухой лог, пишет, ручка в руке
Грамотеев протестируют с помощью самой ожидаемой книги весныФото: Александр Мамаев © URA.RU

«URA.RU» примет участие в международном проекте «Тотальный диктант» — акции по проверке грамотности для всех желающих. Редакция организовала свои площадки в трех городах: Екатеринбурге, Тюмени и Кургане. Местные жители могут зарегистрироваться, чтобы в субботу, 14 апреля, написать диктант, который будут читать журналисты информационного агентства.

В Екатеринбурге «Тотальный диктант» от «URA.RU» будет проходить в Уральском федеральном университете (улица Ленина, 51, аудитория 248). Текст будет читать шеф-редактор агентства Иван Некрасов. «В Екатеринбурге мы рассчитывали на диктант в аудитории на 50 человек, но все места заняли за три часа без всяких анонсов, — сообщает Некрасов. — Нам пришлось добавлять еще десять запасных столов, но и их разобрали. Редакция приветствует любовь горожан к родному слову и благодарна за такое доверие к „URA.RU“. Сейчас станут доступными еще три места — откажусь от своего стола, почитаю диктант стоя. Присоединиться к массовому празднику русского языка можно на официальном сайте „Тотального диктанта“».

В Тюмени акция пройдет на площадке Тюменского государственного университета, в Институте социально-гуманитарных наук (улица Республики, 9, аудитория 323). Диктором будет журналист «URA.RU» Дмитрий Ткачук. Зарегистрироваться для участия в Тюмени можно здесь.

В Кургане проверить свою грамотность вместе с «URA.RU» можно будет на базе филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (улица Карла Маркса, 147а, аудитория 202). Читать диктант будет корреспондент «URA.RU» Анна Бояркина. Зарегистрироваться для участия в курганском мероприятии можно по ссылке.

Акция «Тотальный диктант» проходит в 15-й раз. В этом году диктант прочитают почти в тысяче городов России и мира, а также в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и на международной космической станции. Кроме этого, диктант можно написать в режиме онлайн на сайте проекта (там же — вспомнить правила русского языка и 18 апреля узнать свой результат).

Вместе с журналистами «URA.RU» дикторами станут актрисы Юлия Меньшова и Ирина Муравьева, журналист Андрей Лошак и Елена Ханга, певцы Митя Фомин и Юлия Ковальчук, ученый Татьяна Черниговская и участник Versus баттла Эрнесто Заткнитесь. В Екатеринбурге диктант также читают главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, ведущий «Вести-Урал» Мстислав Захаров и другие. В Кургане — спикер облдумы Дмитрий Фролов, в Тюмени — ведущие «Радио-7» Жора Крапивин и Сергей Шмидт, телеканала «Тюменское время» — Екатерина Горохова и Анна Княжева.

Автором текста для «Тотального диктанта» каждый год становится известный российский писатель. В 2018-м им стала Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза», роман переведен на 16 языков), чья вторая книга выходит в мае.

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