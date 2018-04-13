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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:19  13 апреля 2018 0

Путин отчитался о доходах за 2017 год. Из его декларации исчез земельный участок

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Документ о доходах появился на официальном сайте КремляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Годовой доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 18,7 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте президента РФ.

Согласно документу президент владеет квартирой в 77 квадратных метров и небольшим гаражом. Также Владимир Владимирович является собственником автомобилей ГАЗ М21, ГАЗ М21 и «Нивы». При этом в декларации за 2017 год в собственности Путина больше не числится земельный участок площадью 1500 квадратных метров.

По сравнению с 2016 годом доходы президента увеличились более чем в два раза. Тогда заработок главы страны за 12 месяцев составил 8,86 млн рублей.

Семен Гринберг
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