Документ о доходах появился на официальном сайте Кремля
Годовой доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 18,7 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте президента РФ.
Согласно документу президент владеет квартирой в 77 квадратных метров и небольшим гаражом. Также Владимир Владимирович является собственником автомобилей ГАЗ М21, ГАЗ М21 и «Нивы». При этом в декларации за 2017 год в собственности Путина больше не числится земельный участок площадью 1500 квадратных метров.
По сравнению с 2016 годом доходы президента увеличились более чем в два раза. Тогда заработок главы страны за 12 месяцев составил 8,86 млн рублей.