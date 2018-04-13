Самый богатый член правительства заработал три миллиарда

21:09 13 апреля 2018 0

Хлопонин обошел всех членов правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер Александр Хлопонин опередил всех остальных членов правительства по доходам за 2017 год. За этот период он заработал более 2,9 млрд рублей, следует из опубликованных данных деклараций членов правительства.

В новой декларации Хлопонина отсутствуют дом площадью 818,4 квадратных метра и земельный участок в 8223 квадратных метра в Италии, которые годом ранее там присутствовали. Теперь за вице-премьером числится только недвижимость в России — в том числе жилой дом площадью около 3 000 квадратных метров. В автопарке Хлопонина — Bentley, два автомобиля Mercedes и Jaguar. Отметим, что в 2016 году доход вице-премьера был не таким впечатляющим — всего 9,9 млн рублей. Супруга Хлопонина за прошлый год заработала более 4 млн рублей.

Позади Александра Хлопонина, на втором месте оказался министр сельского хозяйства Александр Ткачев с 548,2 млн рублей — в предыдущем периоде он был только на 19 месте. На третьей позиции — вице-премьер Юрий Трутнев с 377,2 млн рублей. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который в прошлый раз заработал больше всех, теперь не вошел даже в тройку (17,8 млн рублей).