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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:09  13 апреля 2018 0

Самый богатый член правительства заработал три миллиарда

Левитин Иванов Челябинск, хлопонин александр
Хлопонин обошел всех членов правительстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Вице-премьер Александр Хлопонин опередил всех остальных членов правительства по доходам за 2017 год. За этот период он заработал более 2,9 млрд рублей, следует из опубликованных данных деклараций членов правительства.

В новой декларации Хлопонина отсутствуют дом площадью 818,4 квадратных метра и земельный участок в 8223 квадратных метра в Италии, которые годом ранее там присутствовали. Теперь за вице-премьером числится только недвижимость в России — в том числе жилой дом площадью около 3 000 квадратных метров. В автопарке Хлопонина — Bentley, два автомобиля Mercedes и Jaguar. Отметим, что в 2016 году доход вице-премьера был не таким впечатляющим — всего 9,9 млн рублей. Супруга Хлопонина за прошлый год заработала более 4 млн рублей.

Позади Александра Хлопонина, на втором месте оказался министр сельского хозяйства Александр Ткачев с 548,2 млн рублей — в предыдущем периоде он был только на 19 месте. На третьей позиции — вице-премьер Юрий Трутнев с 377,2 млн рублей. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который в прошлый раз заработал больше всех, теперь не вошел даже в тройку (17,8 млн рублей).

Дарья Корчак
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