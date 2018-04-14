В Минобороны РФ объяснили, почему не помешали США бомбить Сирию

10:15 14 апреля 2018 16

Американская операция в Сирии началась около 4.00 по Москве Фото: @IraqiSecurity, twitter

В Министерстве обороны РФ пояснили, по какой причине отечественные ПВО не сбивали ракеты, выпущенные США и их союзниками во время бомбардировки Сирии. В ведомстве отметили, что ни один из снарядов не входил в зону ответственности российский войск.

«Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — цитирует RT представителей Минобороны РФ. Отметим, что ракетный удар по сирийскому Дамаску начался около 04.00 по московскому времени. Бомбардировке подверглись объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее в Сети появились первые фотографии и видеозаписи из Дамаска во время бомбардировки силами военной коалиции США, Британии и Франции. На кадрах видны ракетные залпы и всполохи пламени на месте падения снарядов.