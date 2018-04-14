08:50 14 апреля 2018 0

Военная операция началась в 4.00 по московскому времени @BuzzFeedNews, twitter

Издание BuzzFeed разместило первые фотографии сирийского Дамаска после начала совместной бомбардировки силами военной коалиции США, Британии и Франции. На снимках видны ракетные залпы и всполохи огня на месте падения снарядов.

Военная операция против Сирии стартовала в 21.00 по времени Вашингтона (4.00 по московскому времени — прим. ред.). В Дамаске были слышны разрывы снарядов и виден дым, пишет телеканал 360.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным силам нанести высокоточные удары по целям, якобы связанным с химическим оружием сирийского лидера Башара Асада. Отдавая соответствующее распоряжение, Трамп отметил, что Америка рассчитывает на улучшение отношений с РФ и Ираном, однако готова к тому, что этого не случится.

Ранее парламентарий Александр Шерин сравнил американского лидера с Адольфом Гитлером. Так депутат Госдумы прокомментировал решение Трампа о военной операции в Сирии. Шерин отметил, что Трамп, как и Гитлер, выбрал то же время для нападения.