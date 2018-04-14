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14 апреля 2018
13 апреля 2018
11:27  14 апреля 2018 0

Власти развернут масштабную кампанию, чтобы убедить россиян делать прививки

Вакцинация членов правительства Курганской обл. Курган, шприц, прививка от гриппа, перчатки медицинские, руки медсестры, вакцинация, медицина
Россиянам объяснят необходимость вакцинацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и органам исполнительной власти субъектов РФ организовать работу по разъяснению важности и необходимости вакцинации всех групп населения. В первую очередь, прививки от различных инфекций необходимо делать детям.

Решение было озвучено главой страны на встрече с работниками сферы здравоохранения. По ее итогам был составлен перечень поручений, одно из которых как раз касается вакцинации, сообщает телеканал 360. Ответственными назначены глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и региональные руководители высших исполнительных органов власти. Отчитаться об исполнении поручения нужно будет до 1 ноября 2018 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале в начале апреля началась иммунизация населения против сибирской язвы во всех муниципальных образованиях округа, более активно — в Тазовском, Ямальском и Надымском районах. Прививать будут более 2800 человек. Медики планируют посетить стойбища и оленеводческие бригады, а пока прививки получают тундровики.

Ольга Кулакова
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