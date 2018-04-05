После массового падежа оленей на Ямале начали вакцинацию от сибирской язвы

13:42 05 апреля 2018 0

Только в Тазовском районе планируют привить более двух тысяч человек Фото: Иван Седов © URA.RU

На Ямале началась иммунизация населения против сибирской язвы. Вакцинация проходит во всех муниципальных образованиях округа, наиболее активно — в Ямальском, Тазовском и Надымском районах.

Медики планируют посетить стойбища и оленеводческие бригады, а пока прививки получают тундровики, участвующие в праздновании Дня оленевода. В этом году привить планируют более 2800 человек, из них 2378 человек — только в Тазовском районе, передает «Север-пресс».

«Мы в этом году привьем и ревакцинируем 2190 оленеводов и членов их семей, в том числе детей с 14 лет — 200 человек. Также прививки получат 3 зооветеринара, 28 медработников, 7 лаборантов, более 100 работников МЧС, „Ямалспаса“ и вертолетчиков. В конце апреля начнется облет стойбищ. В планах не только вакцинация против сибирской язвы, но и прививки согласно национальному календарю», — поделился главный врач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев.

В Надымском районе с учетом передвижения оленеводов вакцинацию против сибирской язвы запланировали на май. Всего прививки получат 416 человек с учетом отказников прошлого года.

Летом 2016 года в ямальской тундре разразилась эпидемия опаснейшего заболевания сибирской язвы. Погибло несколько тысяч оленей. В конце марта 2018 года оленеводы сообщили о потере 400 оленей. После полевого исследования версия опасной эпидемии сибирской язвы не подтвердилась. Олени умирали от голода: твердый снежный наст не позволял добраться животным до корма.