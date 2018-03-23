В Минздраве разрешили мочить пробу Манту

19:05 23 марта 2018 1

Пробу Манту нельзя подвергать механическим повреждениям Фото: Pixabay

Туберкулиновую пробу, которая более известна как проба Манту, можно мочить, однако нельзя механически повреждать. Об этом рассказала главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения России Ирина Васильева.

Такую прививку делают детям в детсадах и школах, где советуют не мочить пробу. «Нельзя раздражать кожу в этом месте. Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — цитирует Васильеву ТАСС. Фтизиатр добавила, что если ребенок намочил пробу, ее также нельзя вытирать полотенцем — нужно просто промокнуть.

Специалист также отметила, что наличие выраженной реакции на месте пробы не говорит стопроцентно о том, что ребенок болен туберкулезом. Такая ситуация лишь показывает, что организм активно борется с каким-то возбудителем. «Она реагирует и на другую аллергию и имеет много ложноположительных ответов», — пояснила Васильева.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жительница Перми убеждена в опасности бесплатных методов диагностики туберкулеза у детей, которые, по ее мнению, даже могут привести к летальному исходу. Для этого она предложила использовать неинвазивные методы диагностики.