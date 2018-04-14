Депутат Госдумы от Курганской области оказался самым богатым парламентарием с Урала

14:13 14 апреля 2018 0

Александр Ремезков за 2017 год задекларировал 78,1 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Парламентарии от Курганской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Самую большую сумму в декларации указал депутат Александр Ремезков. Самую скромную — Елена Ямпольская. В целом доходы зауральских депутатов выросли.

Среди парламентариев Зауралья депутат Александр Ремезков задекларировал доход в 78,1 млн рублей. Несмотря на то, что с таким заработком он стал самым богатым среди всех уральских депутатов в Госдуме, эта цифра куда более скромная, чем в 2016 году. Тогда его заработок составил 125,5 млн рублей. В имуществе он указал два земельных участка для сельскохозяйственного использования. Один — 6705 кв. метров, другой — 113 га. Депутат представляет три региона: Курганскую и Тюменскую области, а также Краснодарский край.

На второй строчке по доходам депутатов ГД от Зауралья — парламентарий Василий Шишкоедов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вторую строчку по самым большим доходам занимает Василий Шишкоедов — депутат от партии «Единая Россия». За 2017 год он зарегистрировал 4,9 млн рублей рубля дохода. Годом ранее эта цифра составляла всего два млн рублей. В имуществе у него числятся четыре земельных участка, один из которых — площадью 16 га, а другой — восемь. Парламентарий выдвинулся в Госдуму одновременно от Курганской и Челябинской областей.

На третьем месте по доходам в Курганской области — парламентарий Дмитрий Вяткин. В 2017 году его заработок составили 4,9 млн рублей, против 5,1 млн рублей в 2016 году. А доход его супруги значительно вырос — с 106 тысяч рублей в 2016 году до 1,3 млн рублей в 2017 году. В имуществе он указал жилой дом и земельный участок. Он также явлется владельцем роскошного кроссовера Mercedes-Benz GLC 250 4. Депутат представляет в Госдуме Челябинскую и Курганскую области.

Задекларирвоанный доход представителя КПРФ Павла Дорохина с 2016 по 2017 год почти не изменился — 4,6 млн рублей против 4,5 млн рублей годом ранее. Среди имущества у парламентария: квартира 92 кв.метра, а также два автомобиля — BMW 316i и Lexus GS350. Доход его супруги два года подряд не менялся — 160 тысяч рублей. Дорохин выступает депутатом от Зауралья, Тюменской и Мурманской областей.

Меньше всех задекларировала депутат Елена Ямпольская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отличились в 2017 году Виталий Пашин и его супруга. Они задекларировали доход в 4,6 и 16 млн рублей соответственно, в то время как 2016-й принес депутату 1,5 млн и 222 тысячи рублей — его жене. Парламентарий представляет одновременно и Курганскую, и Челябинскую области.

Доход его коллеги Александра Ильтякова остался прежним — 4,8 млн. Разница между доходами 2016-го и 2017-го года составила всего 500 рублей. Он по-прежнему владеет храмом, жилым домом и земельными участками под церковь, торговым центром, часовней и подсобным хозяйством. Передвигается депутат на автомобилях Toyota Alphard, Toyota Grand Hiace и квадроцикле Yamaha YFM 700 FWAD.

Меньше всех в Зауралье заработала Елена Ямпольская. Она задекларировала 4,5 млн рублей. В 2016 году в бумагах она указала сумму в 5,6 млн рублей. Среди имущества у нее две квартиры и один земельный участок. Она также представляет Челябинскую и Курганскую области.