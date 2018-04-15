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15 апреля 2018
14 апреля 2018
07:56  15 апреля 2018 0

Названы самые продаваемые в России иномарки

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Отечественные автомобили занимают лишь четверть российского рынкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Аналитики подсчитали, какие автомобили продавались в России в первом квартале 2018 года чаще всего. Абсолютным рекордсменом стала Kia Rio.

Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», за три месяца в стране было продано 25370 автомобилей Kia этой модели. Это на 20% больше, чем год назад. На втором месте по популярности — Hyundai Creta, 15764 штук. На третьем — Hyundai Solaris, 14470 проданных автомобилей с начала года.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли: Volkswagen Polo (11558 штук) и Renault Duster (10270). В топ-10 также: Skoda Rapid (8023), Renault Kaptur (7659), KIA Sportage (7590), Volkswagen Tiguan (7308) и Renault Sandero (7237).

Всего по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 294,7 тысячи иномарок. Это на 22,3% больше, чем год назад. При этом отечественные автомобили занимают лишь 25% рынка.

Виктор Жуков
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