Российская певица Алла Пугачева накануне празднования своего дня рождения повеселила поклонников непринужденными танцами во время съемок, предшествовавших торжеству. Видео танцующей примадонны на своей странице в Instagram опубликовал музыкальный продюссер Михаил Гребенщиков.
На кадрах видно, что Пугачева от души отрывается под композицию «Белая панама» и не замечает работающей камеры. Певица дефилирует и примеряет различные аксессуары в виде шляпок и шарфов. «Помню и дорожу каждым днем работы с человеком из Космоса», — подписал видеоролик Гребенщиков.
Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, примадонне российской эстрады исполняется 69 лет. По словам ее дочери певицы Кристины Орбакайте, торжество по традиции пройдет в семейном кругу. «Какие-то подарки, конечно, покупаем, но всё очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо», — отметила она в беседе с Life.