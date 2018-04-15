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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:43  15 апреля 2018 0

Пугачева зажгла на съемках перед своим днем рождения. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Алла Пугачева отмечает 69-й день рожденияФото: depositphotos.com © URA.RU

Российская певица Алла Пугачева накануне празднования своего дня рождения повеселила поклонников непринужденными танцами во время съемок, предшествовавших торжеству. Видео танцующей примадонны на своей странице в Instagram опубликовал музыкальный продюссер Михаил Гребенщиков.

На кадрах видно, что Пугачева от души отрывается под композицию «Белая панама» и не замечает работающей камеры. Певица дефилирует и примеряет различные аксессуары в виде шляпок и шарфов. «Помню и дорожу каждым днем работы с человеком из Космоса», — подписал видеоролик Гребенщиков.

Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, примадонне российской эстрады исполняется 69 лет. По словам ее дочери певицы Кристины Орбакайте, торжество по традиции пройдет в семейном кругу. «Какие-то подарки, конечно, покупаем, но всё очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо», — отметила она в беседе с Life.

Виктор Жуков
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