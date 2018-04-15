Российская балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала своим поклонникам умение шумно отдыхать в любой точке планеты. На этот раз она опубликовала видео из московского караоке-бара, где успела и спеть, и сплясать.
Два ролика, опубликованных Волочковой, в общей сложности набрали почти 300 тысяч просмотров (при этом комментарии под постами по-прежнему отключены). На первом видео балерина танцует под песню Вилли Токарева «Чубчик кучерявый», на втором сама берет в руки микрофон, чтобы исполнить композицию из мультфильма «Бременские музыканты».
Ранее пользователи соцсетей посмеялись над внешним видом Волочковой во время ее отдыха в Венеции. Один из обитателей Instagram обратил внимание на бутылку минералки, стоящую у кровати балерины, и назвал ее «опухшей колдыриной».