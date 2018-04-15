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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:50  15 апреля 2018 0

Пляски Волочковой под Вилли Токарева «порвали» московский бар. ВИДЕО

Балерина постоянно напоминает о себе подписчикам в InstagramФОТО: volochkova_art@instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала своим поклонникам умение шумно отдыхать в любой точке планеты. На этот раз она опубликовала видео из московского караоке-бара, где успела и спеть, и сплясать.

Два ролика, опубликованных Волочковой, в общей сложности набрали почти 300 тысяч просмотров (при этом комментарии под постами по-прежнему отключены). На первом видео балерина танцует под песню Вилли Токарева «Чубчик кучерявый», на втором сама берет в руки микрофон, чтобы исполнить композицию из мультфильма «Бременские музыканты».

Ранее пользователи соцсетей посмеялись над внешним видом Волочковой во время ее отдыха в Венеции. Один из обитателей Instagram обратил внимание на бутылку минералки, стоящую у кровати балерины, и назвал ее «опухшей колдыриной».

Виктор Жуков
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