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11 апреля 2018
22:11  11 апреля 2018 0

Пользователи высмеяли опухшую Волочкову в простыне. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Фанаты посмеялись над внешностью балериныФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото из Венеции. На снимке, подписанном «Домашнее утро», она стоит на кровати, завернувшись в простыню. Но фанатов заинтересовала бутылка на столе.

В обсуждениях мнения разделились. Одни восторгаются образом и спрашивают, где купить такие простыни. Другие — иронизируют по поводу лица балерины и бутылки на прикроватном столике.

«Знаете, что главное на этом фото? Литровая похмельная бутылка рычал-су», «Как раз таки в картинку вписывается! Утро; похмелье; Венеция на покрывале! И минералка неотъемлемая часть», «Что такая опухшая, колдырила?» — иронизируют пользователи в комментариях.

Виктор Жуков
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